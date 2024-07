Stiri pe aceeasi tema

- Cine este barbatul care a cucerit-o pe Anca Lungu. Ce studii are Harry Arampatzis și in ce domeniu lucreaza. Cei doi indragostiți au facut marele pas și s-au casatorit pe o plaja din Grecia. Nunta a fost una de poveste.

- Avem imagini exclusive de la nunta Elenei si a lui Ianis Hagi, de la Palatul Știrbey. Cei doi miri si invitatii lor au dansat pe melodiile lui Smiley. S-au distrat pana dimineata, iar la finalul petrecerii au taiat un tort alb urias, cu mai multe etaje

- Ianis și Elena Hagi se pregatesc de cea mai importanta zi din viața lor: ceremonia religioasa și petrecerea cu clasa care va avea loc la Domeniul Știrbey Voda. Cei doi nu au lasat nimic la voia intamplarii, ci au stabilit din timp in cele mai mici detalii cum va arata ziua cea mare. Atenție sporita…

- Andreea Berecleanu a atras toate privirile la nunta Ancai Lungu cu Harry Arampatzis și a purtat o ținuta spectaculoasa. Prezentatoarea TV este nașa bunei sale prietene.Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan, au avut onoarea de a fi nașii de cununie ai cuplului Anca Lungu și Harry Arampatzis,…

- Anca Lungu s-a maritat in Grecia! Imagini de la nunta Evenimentul a avut loc pe 10 iulie, in Halkidiki. Nunta s-a desfașurat in cel mai mare secret. Publicul a aflat de cununie prin intermediul unor imagini postate pe rețelele de socializare. Nu mirii le-au postat, ci invitații. Dress code-ul a impus…

- Anca Lungu s-a casatorit miercuri, 10 iulie, cu alesul inimii sale, Harry Arampatzis. Nunta a avut loc in Grecia, iar Andreea Berecleanu și Constantin Stan au fost nașii cuplului. Fosta vedeta Antena 1, Anca Lungu, și alesul inimii sale, omul de afaceri grec Harry Arampatzis, și-au unit destinele intr-o…

- O celebra prezentatoare TV din Romania s-a casatorit in secret. La marele eveniment au fost prezenți doar membrii familiei și cațiva prieteni apropiați. Despre cine este vorba? Anca Lungu, nunta in secret Anca Lungu este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Vedeta a facut marele…

- Au aparut noi imagini de la nunta lui Razvan Simion cu Daliana Raducan! Cei doi s-au casatorit in mare secret in urma cu cateva zile, dar au așteptat momentul potrivit pentru a impartași cu fanii imagini din cea mai frumoasa zi a vieții lor. Iata cum arata tortul pe care l-au avut la nunta.