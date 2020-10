Stiri pe aceeasi tema

- Se mai face sezonul 2 din Emily in Paris (Netflix)? Emily in Paris se bucura atat de succes, cat și de nenumarate controverse. Este la momentul actual cel mai urmarit serial de pe Netflix, cel puțin in Romania. Cu toate astea, sunt mulți aceia care critic scenariul pueril, clișeele prezentate și jocul…

- Actrita Lily Collins, care se bucura acum de succesul serialului de comedie Emily in Paris difuzat de Netflix, a avut o copilarie si o adolescenta marcata de greselile faimosului ei tata, muzicianul Phil Collins.

- Serialul „Emily in Paris” de pe Netflix o urmarește pe Emily, o americana de douazeci și ceva de ani din Chicago, care iși lasa viața anterioara și iubitul in urma și se muta la Paris pentru o oportunitate neașteptata de munca. Ea are sarcina de a aduce un punct de vedere american unei venerabile firme...…

- In fiecare saptamana iți aducem cele mai #fresh știri despre filmele și serialele tale preferate. Te-ai intrebat, ca noi toți, ce vezi in weekend, dupa ce mergi la vot? Ei bine, avem noi cateva recomandari din topul Netflix pentru Romania: 1. NOLA HOLMES 2. Ratched 3. Ce-și Doresc Barbații 4. Flavours…

- Simona Haldep, 28 de ani, 2 WTA, a renunțat la US Open pentru a se concentra pe ultimul turneu de Mare Șlem al anului, cel de la Roland Garros.Simona Halep a precizat ca turneul organizat la Paris intre 27 septembrie și 11 octombrie reprezinta ”topul acestui an”. ”Roland Garros este topul acestui an,…

- In fiecare saptamana va prezentam topul Shazam pentru Romania, adica cele mai cautate piese de catre romani. Topul este dominat in aceasta saptamana de „Jerusalema” de la Master KG, urmata „Me Provocas” de la Dynoro & Fumaratto și de „Savage Love” de la Jason Derulo. TOP 10 SHAZAM in Romania: 1. Jerusalema…