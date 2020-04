Stiri pe aceeasi tema

- FOR NAIROBI! Netflix a lansat un site prin care fanii din toata lumea iși pot lua la revedere de la Nairobi, personajul extrem de indragit din La Casa de Papel. Astfel, persoanele pot intra pe www.ciaobellanairobi.com/ și iși pot incarca mesajul pe care il transmit personajului Nairobi. S-au strans…

- V-am spus zilele trecute faptul ca noul show de pe Netflix, Too Hot To Handle a intrat direct in topul filmelor și serialelor la care se uita romanii. Astfel, saptamana asta show-ul este pe prima poziție in TOP, urmat de La Terre Et Le Sang (Pamant și Sange) și de La Casa de Papel. Miami... View Article

- Netflix a dat lovitura cu cel de-al patrulea sezon al producției Casa de Papel. Acesta a debutat pe 3 aprilie, iar vizionarile sunt unele record. La Casa de Papel a avut premiera pe Netflix pe 3 aprilie și dupa o saptamâna au început sa vina datele referitoare la câți oameni…

- Ai terminat, la fel ca fiecare dintre noi, noul sezon din La Casa de Papel in maximum 2 zile? Ei bine, avem soluția pentru a mai avea parte de inca o ora de serial. Bine, nu de serial neaparat, ci de povestea lui, dar, oricum, sa recunoaștem, e mai bine decat nimic. Atenție! Filmul documentar... View…

- Actorul sarb Darko Peric, cunoscut pentru rolul Helsinki, din serialul Netflix „Casa de Papel“, a povestit cum a ajuns sa traiasca noua ani in Romania, in anii ‘90, intr-un interviu pentru „Adevarul“, care s-a desfasurat in limba romana, starul stapanind-o perfect. El a vorbit si despre rolul care i-a…

- Nu, in articolul asta nu o sa gasești spoilere, deși probabil le-ai tot citit prin comentarii. Daca totuși nu, ești un supraviețuitor și te super felicitam . Clipul asta e de la nunta personajului Berlin, unde vei auzi cantandu-se „Ti Amo„, o piesa extrem de populara in Italia. Sezonul patru al serialului…

- Noul sezon din La Casa de Papel e oficial pe Netflix. Acest sezon are 8 episoade, dupa cum urmeaza: Episodul 1: Jocul s-a terminat Episodul 2: Nunta lui Berlin Episodul 3: Lecție de anatomie Episodul 4: Pasodoble Episodul 5: Cu 5 minute mai devreme Episodul 6: KO tehnic Episodul 7: Țintește cortul Episodul…

- Deși nu avem inca o piesa stabilita pentru Eurovision 2020, Romania pare ca deja se afla in topul favoritelor la casele de pariuri. Roxen, reprezentanta Romaniei la Amsterdam iși va cunoaște piesa cu care va concura pe 1 martie, intr-o gala transmisa de TVR. Pana atunci insa, casele de pariuri o dau…