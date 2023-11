Cum arată topul domeniilor cu cele mai mari salarii din România? Institutul Național de Statistica a intocmit topul domeniilor cu cele mai mari salarii din Romania. Exista anumite categorii de angajați care incaseaza un salariu de șase ori mai mare decat cel minim net. Primul loc in clasament este ocupat de angajații din domeniul fabricarii produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului. Aceștia au incasat in medie un salariu de 19.363 lei brut, respectiv 11.450 lei net, echivalentul a 5,89 salarii minime nete pe economie. Datele arata ca salariile pe aceasta ramura, din luna septembrie, au fost cu 23,2% mai mari decat cele din luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

