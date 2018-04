Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de rezolutie stipula condamnarea de catre Consiliul de Securitate a "agresiunii SUA si aliatilor sai impotriva Republicii Arabe Siriene" si cerea "incetarea imediata si fara intarziere a agresiunii impotriva" regimului de la Damasc. Statele Unite sunt pregatite sa atace din nou daca…

- Occidentul avertizeaza cu noi acțiuni impotriva Siriei daca vor exista dovezi ca unele dintre depozitele de arme chimice au rezistat loviturilor de precizie, iar regimul de la Damasc va continua atacurile chimice, dupa ce noaptea trecuta Statele Unite, Franta si Marea Britanie au lansat peste 100 rachete…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar ”un numar semnificativ” dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP, informeaza AGERPRES . “Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate…

- Imagini cu bombardamentul ordonat de Donald Trump si de puterile occidentale in Siria au fost postate pe retelele sociale, precum si oficial de Palatul Elysee din Franta. In Siria a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 4.00 (ora Romaniei), un bombardament al puterilor occidentale SUA, Marea…

- In Siria a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 4.00 (ora Romaniei), un bombardament al puterilor occidentale SUA, Marea Britanie si Franta ca raspuns la un atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. Bombardamentele lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta au vizat trei obiective…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel sambata la statele membre sa dea dovada de retinere si sa se abtina de la orice actiune care ar putea conduce la o escaladare a situatiei dupa atacurile occidentale asupra Siriei, informeaza AFP. "Fac apel la toate statele membre…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…