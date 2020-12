Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeta a Marii Britanii și soțul ei ar putea ieși in public dupa ce se vor vaccina și ar putea anunța ca s-au vaccinat. In 1957, regina a facut public faptul ca Charles și sora sa, prințesa Anne, pe atunci copii, s-au vaccinat impotriva poliomielitei, potrivit Mediafax. Regina Elizabeta…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul ei, printul Philip, vor petrece Craciunul din acest an la Castelul Windsor, pentru prima data dupa o pauza de peste 30 de ani, a anuntat marti serviciul de presa al Palatului Buckingham, citat de AFP. In mod traditional,…

- Intr-un eseu publicat in New York Times, Meghan Markle (39 de ani) a dezvaluit ca a pierdut a doua ei sarcina in luna iulie a anului 2020. Fratele Prințesei Diana a vorbit despre sarcina pierduta de Meghan Markle Contele Charles Spencer (56 de ani), fratele regretatei Prințese Diana (n. 1 iulie 1961…

- Despre flitrurile și presupusele aventuri amoroase ale Prințului Philip, soțul Reginei Elisabeta a Marii Britanii, s-a tot vorbit. Dar mult mai puțin s-a spus despre o așa-zisa slabiciune pe care Regina a avut-o toata viața pentru un anumit prieten din copilarie. Regina Elisabeta a avut amant? Este…

- Radiodifuzorul francez Radio France Internationale (RFI) a publicat accidental circa 100 de necrologuri ale unor personalitati, pe care le pregatise in caz ca acestea ar muri, relateaza marti agentia DPA. RFI a anuntat temporar, luni, ca regina Elisabeta a Marii Britanii, fostul premier francez Laurent…

- Gabriela Cristea și-a aniversat ziua de naștere alaturi de familia ei. Prezentatoarea tv a implinit 46 de ani, iar cu aceasta ocazie, vedeta a transmis un mesaj pe contul de socializare. Nici soțul ei nu s-a lasat mai prejos și i-a facut acesteia, o declarație de dragoste.„Draga 46, ma bucur ca de acum…

- O iubire din tinerete s-a transformat intr-o casnicie de aproape sapte decenii. Cu momente frumoase sau de-a dreptul dramatice, Ion si Nina Iliescu au ramas impreuna in ciuda faptului ca nu au avut niciodata copii. Motivul real a fost tinut secret! Motivul pentru care Ion si Nina Iliescu nu au avut…

- Judy Garland a fost o zeita pe ecran, dar in viata personala ducea multe lupte. Dependenta de droguri, un sir de casatorii dezastroase si problemele psihice i-au marcat viata actritei din Vrajitorul din Oz.