Cum arată tatăl lui Leonardo DiCaprio Cum arata tatal lui Leonardo DiCaprio Se spune ca așchia nu sare departe de trunchi. Sau ca cel puțin copiii ar trebui sa semene, macar din punct de vedere fizic, cu parinții. Se intampla in unele cazuri, dar nu in toate. Spre exemplu, Leonardo DiCaprio. Actorul nu seamana mai deloc cu tatal sau, George Paul DiCaprio. Acesta din urma este scriitor american și are 77 de ani. Parinții lui Leonardo sunt divorțați inca din anul 1975. Cu toate astea, DiCaprio are o relație foarte apropiata cu ambii sai parinți. Chiar zilele trecute, paparazzi l-au surprins la plaja alaturi de tatal sau. Au fost insoțiți… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

