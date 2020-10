Stiri pe aceeasi tema

- Jador a venit la Xtra Night Show și a vorbit despre noul sau reality show de pe Antena Stars și despre realitatea vieții sale, inclusiv despre unele secrete pe care nu mulți le știau pana acum. Atunci cand nu iși cumpara mașini și incalțaminte de 1500 de euro, se pare ca Jador e foarte generos cu familia…

- Jador a devenit rapid unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi, iar de acum are propriul lui reality show la Antena Stars. Cantarețul ”a dat din casa” in episodul de astazi și a marturisit ca atunci cand se afla in Turcia a furat un ceas!

- „Acasa”, cel mai premiat documentar romanesc al acestui an, care spune povestea familiei ce a locuit vreme de 18 ani in Delta Vacaresti, isi incepe circuitul cinematografic pe 18 septembriem, potrivit news.ro.Documentarul de debut al lui Radu Ciorniciuc, realizat pe parcursul a patru ani in care…

- Colonelul Catalin Paraschiv, ”dirijorul in alb” de la protestul din 10 august 2018 din București, i-a reclamat la CNA pe Oreste Teodorescu și pe Rareș Bogdan, invitat in emisiunea din 10 august 2020 realizata la postul TV Realitatea Plus, noteaza Paginade media.ro.In reclamație, Catalin Paraschiv a…

- Mai avem o saptamana pana la inceperea școlii și profesorii se simt mai nepregatiți ca niciodata. La fel de debusolați sunt și elevii, care nu știu cum vor invața anul acesta, daca vor fi printre cei care invața de acasa ori se duc la școala. Invitata la emisiunea In fața ta, de la Digi 24, Cristina…

- Managerul spitalului "Victor Babeș" din București, Emilian Imbri, a declarat miercuri seara la TVR1 ca dictatura medicala despre care vorbea in urma cu cateva zile și care a facut atata valva in spațiul public nu se refera la incalcarea unor drepturi, ci la masuri

- Printul Charles promoveaza turismul romanesc si, intr-un nou film publicat pe retelele de socializare, el recomanda petrecerea vacantelor in tara, „acest colt unic in Europa”. „De la prima vizita, in urma cu peste 20 de ani, am ajuns sa cunosc si sa apreciez atat de multe in Romania”, spune…