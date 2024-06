Cum arăta ștrandul din Băile Sărate prin 1938? Imagini vechi cu Turda, de aceasta data cu Ștrandul Baile Sarate prin 1938. Plin de oameni dornici de balaceala sau de persoane care frecventeaza zona pentru calitațile curative ale apei. O amenajare peisagistica frumoasa și un ștrand destul de modern am putea spune pentru acele vremuri. Ștrandul Baile Sarate și-a reluat activitatea de aproximativ doua saptamani cand s-a dat startul unui noi=u sezon estival. Ștrandul este amenajat pe locația fostului Lac Roman. Specific acestui lac este stratul de namol cenușiu și nisipos care s-a descoperit pe fundul lacului, strat ce masoara chiar și 80 de centimetri… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

