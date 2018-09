Cum arata statiile de metrou din Drumul Taberei cu sase luni inainte de darea in functiune

Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de Control al Ministrului Transporturilor (MT) analizeaza circumstantele care au pus in sarcina Metrorex despagubirea atribuita constructorilor Magistralei 5 Drumul Taberei - Eroilor. Intr-un comunicat...

- Corpul de Control al Ministrului Transporturilor (MT) analizeaza circumstanțele care au pus in sarcina Metrorex despagubirea de 188 de milioane de lei atribuita constructorilor Magistralei 5 Drumul Taberei - Eroilor, arata un comunicat transmis miercuri de administratorul Metroului bucureștean, potrivit…

- Corpul de control al premierului si cel al ministrului Transporturilor verifica modul in care au fost derulate contractele pentru realizarea metroului Drumul Taberei - Eroilor, precum si circumstantele in care Metrorex a ajuns sa datoreze...

- Premierul Viorica Dancila a trimis Corpul de control la Metrorex, pentru a verifica modul în care s-au cheltuiti banii pentru constructia magistralei de metrou Drumul Taberei- Eroilor. Informatia apare într-un comunicat al companiei de stat.

- Corpul de Control al Ministrului Transporturilor (MT) analizeaza circumstantele care au pus in sarcina Metrorex despagubirea de 188 de milioane de lei atribuita constructorilor Magistralei 5 Drumul Taberei - Eroilor, arata un comunicat transmis miercuri de administratorul Metroului bucurestean.

- "Circulatia trenurilor de metrou cu calatori se desfasoara in conditii de siguranta. Societatea respecta reglementarile si normele in vigoare. Atat Metrorex, cat si institutiile cu atributii in controlul activitatilor privind siguranta circulatiei, verifica in permanenta respectarea procedurilor,…

- Mai mulți locuitori din cartierul Drumul Taberei se plang ca de cand au inceput sapaturile la magistrala de metrou a inceput sa se prabușeasca și terenul de langa bloc. Nu se știe daca se afla o legatura intre șantier și alunecarea de teren, insa oamenii se tem sa nu ajunga in situația bucureștenilor…

- Lucian Sova a subliniat ca s-a inceput o procedura de licitatie in vederea achizitionarii unui numar de 100 de automotoare tip Sageata albastra Desiro, "insa nimic nu va veni pentru sezonul estival".Sova afirma, in interviu, ca in proportie de 51% crede ca liberalizarea transportului pe…