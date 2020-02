Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza a trimis 1.400 de cadre medicale ale fortelor armate pentru a trata pacientii la noul spital construit in orasul Wuhan, focarul epidemiei de coronavirus. Unitatea medicala destinata tratamentului celor infectați cu acest virus este gata și are o capacitate de 1.000 de paturi. Imagini…

- In timp ce in Romania spitalele regionale promise inca de acum patru ani sunt doar la faza de licitații pentru proiectare, chinezii au reușit sa ridice o unitate medicala cu o mie de paturi in doar 10 zile. Este un exemplu memorabil de mobilizare al chinezilor. Spitalul cu o mie de paturi, ridicat in…

- Imagini apocaliptice sunt surprinse in Wuhan, orașul din China unde a aparut coronavirusul. Acolo, trupul neinsuflețit al unui barbat a zacut ore in șir pe strada inainte de a fi ridicat de serviciile de salvare.

- Ministerul Sanatatii a dispus luarea unor masuri preventive in legatura cu preintampinarea pericolului generat de noul coronavirus (2019 nCov) aparut in orasul Wuhan din China. Masurile se vor aplica la spitalul din Lugoj, dar si la cabinete. Astfel s-a dispus informarea medicilor de familie, a unitatilor…

- Panica și disperare in Wuhan, punctul zero al epidemiei cu coronavirus. Spitalele sunt supraaglomerate, pacienții zac pe jos in unitațile medicale, iar garile sunt pazite de soldați inarmați cu arme automate, așa cum se poate observa in mai multe inregistrari video aparute pe Twitter, a caror veridicitate…

- Autoritațile chineze au inceput deja sa construiasca un spital de campanie destinat pacienților infectați cu noul coronavirus, care ar trebui sa fie gata pe 3 februarie, noteaza Xinhuanet.Wuhan, orașul cu 11 milioane de locuitori de unde a pornit epidemia de pneumonie virala, va avea un spital de campanie…

- Noul tip de coronavirus starnește panica in toate colțurile lumii. Nu mai puțin de 17 persoane au murit, iar alte 570 au fost infectate, iar acum au fost prezentate imagini de la spitalul din Wuhan, in care ajung persoanele infectate cu virusul.