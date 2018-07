Stiri pe aceeasi tema

- O super petrecere cu invitați de seama ai showbiz-ului romanesc, așa și-a petrecut ziua de naștere un cunoscut afacerist din Targu Jiu. Petrecerea a avut loc in doua cluburi de fițe din Capitala, iar printre invitați s-au numarat Andreea Esca și varul ei, baieții de la Noaptea Tarziu, designerul…

- In cadrul proiectului BIBLIOTECA DIN PARC initiat de Biblioteca Județeana Christian Tell au participat și cateva echipaje ale IPJ Gorj. Activitatile au loc in Parcul Central din Targu Jiu și se vor desfașura pe toata perioada vacantei de vara. …

- Sase mexicani s-au decis in 2014 sa stranga bani pentru a merge la Campionatul Mondial din Rusia, dar unul dintre ei, pe nume Javier, a abandondat initiativa cu scurt timp inainte de startul turneului final. Motivul? Sotia nu l-a lasat sa plece alaturi de prietenii sai in Rusia. Marcati…

- Patru oameni de afaceri au fost reținuți in urma unor percheziții domiciliare care au avut loc in aceasta dimineața pe raza județelor Gorj și Iași. Mascații au descins la domiciliul acestora de pe raza municipiului Targu Jiu și comunelor Grajduri și Ciurea din județul Iași, iar cinci persoane au fost…

- Dupa ce anul trecut afaceristul din Targu Jiu și soția sa au ales sa devina pentru prima data parinții spirituali ai unui cuplu, iata ca cei doi s-au aflat din nou in aceasta postura. Delia și soțul ei, Razvan Munteanu, au fost nași pentru un cuplu de prieteni foarte apropiați, iar evenimentul…

- Delia si sotul ei, Razvan Munteanu, au luat parte la nunta unor buni prieteni, intr-o destinatie de vis. Exact in locul in care locuieste starul de la Hollywood George Clooney: in Italia, pe malul Lacului Como.

- Șoferul de tir din Targu Jiu care și-a ucis soția, in noaptea de miercuri spre joi, la Timișoara, va fi arestat in lipsa. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au inceput urmarirea penala impotriva tanarului de 29 de ani care și-a ucis soția, iar azi (vineri) vor cere arestarea lui in…