Fostul selecționer al Naționalei Romaniei, și fost fostbalist la Steaua, Victor Pițurca, de mai bine de 30 de ani este casatorit cu Maria Pițurca. In toți acești ani, Maria Pițurca a stat departe de paparazzi și de camerele acestora. Insa, recent, soția celebrului fost selecționer, a putut fi vazuta public la petrecerea data de Cristina […] The post Cum arata soția lui Victor Pițurca, de fapt. Imagine rara cu Maria la 61 de ani appeared first on IMPACT .