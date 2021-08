La fel ca multe soții de politician, soția lui Rareș Bogdan prefera sa stea departe de teleiviziuni și presa. Cu toate acestea, Florin Bogdan adora aparatul foto, iar dovada sta faptul ca femeia are o mulțime de fotografii, majoritatea in ipostaze sexy. Florina Bogdan ar fi putut opta cu ușurința pentru o cariera in modeling […] The post Cum arata soția lui Rareș Bogdan in costum de baie. Imaginile astea nu trebuie trecute cu vederea appeared first on IMPACT .