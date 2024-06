Bogdan Ivan: Într-un an am reușit să trecem digitalizarea României la următorul nivel

La împlinirea unui an în fruntea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, ministrul Bogdan Ivan a făcut public, luni, un scurt bilanț al activității sale. „Într-un an am reușit, împreună cu o echipă senzațională… [citeste mai departe]