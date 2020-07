Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anuntat ca in perioada urmatoare vor fi stabilite noi reguli astfel incat restaurantele sa fie deschise. El spera ca acest lucru sa se intample cat mai repede, insa totul depinde de respectarea regulilor sanitare anunțate de autoritați. „Orice masura se ia in context…

- In ultimele zile, conform informarilor Grupului de Comunicare Strategica, numarul infectarilor de coronavirus pe teritoriul Romaniei a crescut. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a venit cu o explicație in acest sens.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus ca un eventual al doilea val epidemiei de coronavirus nu va avea aceeasi intensitate ca primul, dar a subliniat ca trebuie luate masurile de pregatire necesare, inclusiv vaccinarea antigripala si antipneumococica a categoriilor vulnerabile.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara, ca o revenire la viata "completa" de dinainte de pandemie este posibila spre sfarsitul verii, „dar cu anumite obiceiuri pe care le-am preluat".

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a participat la dezbaterea „Ora Guvernului", organizata la solicitarea USR. „Suntem în pandemie si trebuie sa iesim din zona de hotie si prostie. La Cluj, Consiliul Judetean închiriaza un spital privat gol, în conditiile…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat de ce persoane care sufereau de boli grave, unele in faza terminala, au fost incluse in bilanțul deceselor de COVID-19.Explicațiile vin dupa ce secretarul de stat Horațiu Moldovan a spus ca multe dintre persoanele cu comorbiditați, diagnosticate…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca romanii trebuie sa știe ca maștile de protecție trebuie schimbate dupa maximum patru ore pentru ca altfel se transforma intr-un real pericol pentru sanatatea celor care le poarta....

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni ca se ia in calcul la nivel guvernamental prelungirea restricțiilor de circulație pentru persoanele varstnice cu cel puțin o luna de zile dupa ridicarea starii de urgența in Romania. „Se ia in calcul si mai mult de o luna, daca situatia e dificila.…