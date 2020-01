Stiri pe aceeasi tema

- In data de 17 ianuarie, Michelle Obama, fosta prima doamna a Americii, și-a aniversat ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, a primit un mesaj emoționant din partea soțului ei, Barack Obama, noteaza unotv.com.Pe contul sau de Instagram, fostul președinte american Barack Obama a publicat mai multe fotografii…

- Bucurie fara margini in familia lui Cristian Daminuța! Celebrul fotbalist a devenit tata pentru prima oara, sambata dimineața. Și, deși a fost cuprins de emoții și oboseala, sportivul a putut sa faca primele declarații, in direct.

- O ancheta interna a fost demarata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta, dupa ce pe un culoar al unitatii medicale, in zona Sectiei Radiologie, doua pisici au cazut din tavan peste pacientii care asteptau pe hol, in conditiile in care din plafonul fals lipseau unele bucati de rigips.…

- Cristian Daminuța este cu siguranța un barbat implinit pe toate planurile. Dupa ce soția lui a ramas insarcinata, cei doi au decis ca este nevoie sa faca și primul pas, așa ca s-au casatorit, iar acum așteapta cu sufletul la gura venirea pe lume a baiețelului lor, insa nu uita nici de distracție.

- In urma cu doar o luna, Leo Iorga, solistul trupei Compact a incetat din viața la varsta de doar 54 de ani. Artistul s-a luptat ani de zile cu o boala necruțatoare, iar in cele din urma a pierdut lupta. Astazi ar fi trebuit sa-și sarbatoreasca ziua de naștere, iar soția sa a publicat un mesaj sfașietor…

- Este mare sarbatoare in familia lui Steliano Filip! Bianca, soția fotbalistului a implinit frumoasa varsta de 25 de ani, iar alaturi i-au fost cei mai importanți oameni din viața ei, in fericita zi.

- Carmen Iohannis s-a nascut in data 2 noiembrie 1960 la Sibiu. L-a cunoscut pe Klaus Iohannis la varsta de 22 de ani, cand era inca studenta. S-a casatorit cu Klaus Iohannis, la vremea aceea profesor, tot in noiembrie, la varsta de 29 de ani, dupa sapte ani de relatie. A lucrat ca profesoara la Agnita…