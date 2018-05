Stiri pe aceeasi tema

- In ajunul vizitei de trei zile in Washington, presedintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii Fox, in cadrul caruia a avertizat asupra unui razboi comercial, "slabiciunilor" in fata Rusiei, dar a si evidentiat avantajele acordului nuclear cu Iranul. Macron a declarat…

- Experti internationali si-au inceput duminica, in Siria, ancheta cu privire la presupusul atac chimic care a antrenat atacuri occidentale de o amploare fara precedent contra regimului lui Bashar al-Assad si au condus la o intensificare puternica a relatiilor diplomatice, relateaza AFP.Presedintele…

- Statele Unite, impreuna cu Franta si Marea Britanie, sub umbrela NATO, au efectuat in noaptea de vineri spre sambata atacuri cu rachete impotriva mai multor obiective strategice din Siria, pentru a pedepsi regimul de la Damasc, condus de Bashar al-Assad, pe care il considera responsabil de presupuse…

- "Aceasta agresiune nu face decat sa intareasca hotararea Siriei de a continua sa lupte si sa invinga terorismul, pe fiecare parcela de teritoriu", a spus Assad intr-o convorbire la telefon cu omologul sau iranian Hassan Rohani, conform presedintiei siriene, scrie Agerpres. Atacurile au fost…

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Mișcarea celor trei state vine in semn de raspuns la presupusul atac chimic al regimului sirian susținut de Rusia, care a avut loc intr-un…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri seara, la ora locala 21.00 (sambata la ora 04.00, ora Romaniei) intr-un discurs susținut la Casa Alba (video jos), o operațiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franța și Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad pe care il acuza…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…