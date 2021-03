Stiri pe aceeasi tema

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea au deschis larg ușile casei lor de lux in care au investit atat timp, cat și sentimente. Cei doi și-au pus planurile și visele pe hartie, iar acum iși arata casa de vis și la interior, numai la Antena Stars.

- FCSB a oferit prima comunicare oficiala in legatura cu amicalul disputat ieri. Formația lui Toni Petrea a invins-o pe Kemerspor, echipa din liga a 4-a turca, cu scorul de 3-2. CONTEXT: FCSB este singura formație din Liga 1 care a efectuat un cantonament in afara țarii, in ciuda interdicțiilor instaurate…

- Imagini scandaloase surprinse in sectorul Botanica din Capitala. Mai multi barbati s-au luat la bataie dupa ce soferul unei masini de lux a mers pe trotuar in dreptul unei treceri de pietoni.

- Roxana Nemeș este parte a echipei Faimoșilor de la ”Survivor Romania”. Deși nu de mult și-a terminat socotelile cu ”Bravo, ai stil”(BAS), vedeta a decis sa-și testeze limitele in alt cadru, așa ca a acceptat o noua provocare din partea Kanal D. Artista a fost subiectul unor discuții fara sfarșit in…

- Biroul Federal de Investigatii a infiintat un site pentru a aduna informatii, fotografii sau inregistrari video cu sustinatorii presedintelui american Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul la Washington, relateaza dpa. "FBI accepta ponturi si imagini din media digitale care prezinta acte de…

- Imagini greu de imaginat au fost surprinse in curtea Spitalului Județean Botoșani, acolo unde o femeie a murit, fara sa aiba parte de ingrijiri medicale corespunzatoare. Deși se afla la cațiva metri de unitatea mobila de Terapie Intensiva, aceasta nu a beneficiat de oxigen pentru a supraviețui. Trupul…

- Politia catalana a pus capat sambata unei petreceri rave care se desfasura cu circa 300 de participanti de 40 de ore pentru a sarbatori sosirea Anului Nou intr-un hangar in apropiere de Barcelona in plina pandemie."Ii vom urmari in justitie pe organizatori si pe toti participantii", a declarat politia…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,4 a avut loc, marți, la 46 de kilometri de Zagreb, Croația. Cutremurul a fost resimțit și in Italia, de-a lungul coastei Adriaticii, de la Trieste la Abruzzo. Cu o zi in urma in Croația a mai avut loc un cutremur cu magnitudinea de 5,2. Cutremurul a avut loc…