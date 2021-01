Stiri pe aceeasi tema

- Situație complet neașteptata și strategie dupa strategie, in ediția 40 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Sorin Bontea a reușit sa-l pacaleasca pe Catalin Scarlatescu in cel mai surprinzator mod posibil.

- Aventura și emoțiile uriașe continua, in ediția 37 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt mai pregatiți ca niciodata de o noua confruntare culinara!

- La proba de gatit pe echipe, in echipa lui Catalin Scarlatescu au aparut numeroase tensiuni și pana la certuri nu a mai fost decat un pas! Ce s-a intamplat in edițai 34 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”?

- Un adevarat razboi al amuletelor a izbucnit, in ediția 32 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Suparat pe Florin Dumitrescu și pe Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea a folosit o amuleta neașteptata!

- Surpriza de zile mari in ediția 30 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Frumoasa Gina Pistol și-a facut apariția intr-o superba rochie roșie, decoltata, ce i-a pus in valoare formele de invidiat!

- A venit momentul ca Alex Velea și baieții din Golden Gang sa deguste și sa jurizeze farfuriile pregatite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, in ediția 28 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”.

- In ediția 26 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in etapa a treia de bootcamp au trecut prin tenisuni uriașe, in incercarea lor de-a prinde un loc intr-una dintre cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Florin Dumitrescu soția lui, Cristina, au anuversat 10 ani de cand sunt impreuna. Cei doi au o casnicie discreta și doua fetițe perfecte. Juratul de la Chefi la cuțite a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a dezvaluit un amanunt mai puțin știut despre relația lor. „10 ani de cand suntem…