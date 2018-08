Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu reprezentanții unei importate banci din Turcia, Ziraat Bancasi. Parțile au discutat despre posibilitațile de investiție in sistemul bancar din Republica Moldova.

- Moneda turceasca a primit o noua lovitura la inceputul saptamanii dupa ce noi date au indicat faptul ca rata inflatiei din Turcia a inregistrat un salt dramatic luna trecuta, relateaza Financial Times. Indicele preturilor de consum a urcat cu 15,4% in iulie fata de aceeasi luna a anului…

- Tehnic vorbind, criza a inceput in Romania la 1 iulie 2008. In trimestrul al treilea din acel an, economia incetinea de la 9.4%, la 6.4%, apoi cobora la puțin peste 3%, dupa care in primele 3 luni din 2009, scadeam la -6.2%. In cei 10 ani care s-au scurs de atunci, o parte dintre bancile care operau…

- Bancile moldovenesti isi revin dupa frauda din sistemul bancar si implementeaza reformele cerute de Uniunea Europeana. Declaratia a fost facuta de guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei, Sergiu Cioclea, intr-un interviu pentru agentia Reuters.

- Bancile mici si medii din Romania sunt mai deschise la proiectele de digitalizare decat multi jucatori din Occident si sunt gata sa faca si „cate doi pasi odata” in aceasta directie, dar per ansamblu piata locala se afla inca sub media celorlalte tari din Uniunea Europeana la indicatori precum gradul…

- Tarile occidentale trebuie sa adopte un plan de lupta coordonat impotriva Turciei, care utilizeaza detinutii straini drept moneda de schimb pe plan diplomatic, au declarat experti care au publicat joi la Washington un raport pe acest subiect, relateaza AFP. Raportul examineaza cazurile a 55 de cetateni…

- Sistemul bancar a obtinut in primele trei luni din acest an un profit net de circa 1,77 mld. lei, iar activele au ur­cat la un varf de 431,7 mld. lei, dupa cum reiese din datele preliminare ale BNR. La sfarsitul primului trimestru din 2017 sistemul bancar avea un profit mai mic, de circa…