Simona Halep nu va mai juca in acest an, dupa interventia chirurgicala de la nas. Romanca se afla in perioada de refacere. Fostul lider WTA a distribuit o fotografie pe rețelele de socializare dupa intervenția chirurgicala de rinoplastie. “Salut! Dupa cum unii poate stiati, m-am chinuit in ultima perioada cu problemele la nas si lucrurile s-au inrautatit in timpul verii, mai ales la Washington. Aceasta problema nu ma lasa sa respir si lucrurile sa inrautateau noaptea, cand nu puteam respira deloc pe nas. Singurul mod prin care putea fi rezolvata aceasta problema era o interventie chirurgicala.…