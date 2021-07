Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea se lauda intotdeauna cu reușitele lui pe plan profesional, dar de data aceasta a facut o excepție și a surprins cu unele dezvaluiri legate de viața personala. E tare mandru de Iulian, baiatul lui in varsta de 24 de ani. Chiar astazi, juratul emisiunii „Chefi la cuțite” a publicat pe contul…

- Fiica lui Giani Kirița este o tanara superba. Fotbalistul se mandrește mereu cu Roxana, fiica lui. Cu ce se ocupa fata lui Giani Kirița Tanara are 23 de ani și este extraordinar de frumoasa. Tatal ei se mandrește mereu cu ea și posteaza fotografii cu Roxana pe rețelele sociale. De altfel, Giani Kirița…

- Fiica lui Giani Kirița, Roxana, are 23 de ani și ii seamana perfect tatalui ei. Fostul sportiv mai are un baiat tot din casnicia cu Dana Milu, care s-a incheiat in 2007. Roxana evita sa apara in fața camerelor de filmat, chiar daca tatal ei este celebru, concentrandu-se doar pe ceea ce ii place sa faca.…

- Pe Catalin Scarlatescu il cunoaște toata lumea, dar puțini știu cum arata una dintre cele mai importante femei din viața lui, sora sa. Va spunem de pe acum ca ruda juratului de la Chefi la cuțite este de o frumusețe ieșita din comun. Carmen Istrate se ocupa de aspectul ei, dar și de parte profesionala,…

- Ploiesteanca Elena Matei, bucatar al brasseriei XS Cafe, este una dintre concurentele care i-au surprins din plin pe chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Tanara in varsta de 22 de ani a facut senzație in etapa audițiilor nu doar cu rețeta sa de choux a la creme, ci și cu…

- Detalii neștiute despre Rikito Watanabe! Cum arata simpaticul japonez de la Chefi la cuțite, in urma cu opt ani? Concurentul din echipa verde a lui Sorin Bontea locuiește in Constanța și se ocupa de restaurantul tatalui sau. In etapa de audiții, Riki i-a impresionat pe jurați cu o rețeta de ”pui saliva”,…

- Zarug e unul dintre cei 18 concurenți de la „Asia Express”, sezonul 4, „Drumul Imparaților”. Iata care e numele lui complet și cu ce se ocupa. Zarug face echipa la „Asia Express”, sezonul 4 cu Lorelei. Cei doi nu sunt atat de cunoscuți pe micul ecran, insa sunt doua nume celebre in zona digital.„Mie…

- Luni, 17 mai, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piața cu peste 1,9 milioane de romani, ce au privit emisiunea in minutul de maxima audiența de la 23.10. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de o noua ed...