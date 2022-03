Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu avea o relație buna de prietenie cu Cristian Boureanu, insa acum cei doi nu mai sunt atat de apropiați. Fostul politician i-a reproșat femeii de afaceri ca se amesteca in lucrurile care nu o privesc pe ea. Recent, Monica Tatoiu a vorbit despre iubitele tinere ale lui Cristian Boureanu…

- Iulia Vantur traiește de mai mulți ani in India, impreuna cu iubitul ei, Salman Khan. Recent, vedeta a dezvaluit pentru prima oara cine este actorul indian pe care il admira cel mai mult. Nu este vorba despre iubitul ei, deși mulți au crezut asta.Iulia Vantur a explicat ca este pasiunea ei inca din…

- Vlad, fiul artistei de muzica populara Niculina Stoican, are 28 de ani și a studiat la Londra și Viena. Recent, interpreta a vorbit despre ocupația baiatului ei, cu care are o relație speciala. Recent, Vlad a revenit in țara și este consilier de investiții in piața financiara, iar acum fiul artistei…

- Romanița Iovan, una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda din Romania, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, de mai bine de 13 ani. Chiar daca intre cei doi exista diferența de varsta de 11 ani, acest lucru nu a fost niciodata o problema in relația lor. Recent, cei…

- Adriana Trandafir, in varsta de 65 de ani, este una dintre cele mai iubite actrițe de teatru și film din Romania. Fosta concurenta de la „Asia Express” a dezvaluit recent, detalii despre o perioada mai dificila din viața ei. Adriana Trandafir a dezvaluit recent, in cadrul emisiunii prezentate de Mirela…

- Vlad Zamfirescu, fiul celebrului actor Florin Zamfirescu, și-a parasit soția și a plecat din caminul conjugal. Cuplul era impreuna de 26 de ani și au doi copii, pe Ștefan, in varsta de 12 ani, și pe Matei, in varsta de 14 ani. Mihaela Zamfirescu a acceptat cu greu desparțirea de fiul lui Florin Zamfirescu,…

- Banuim de foarte mult timp ca chef Catalin Scarlatescu are o relație cu actrița Doina Teodoru, caștigatoare a unui sezon anterior iUmor. Recent, cei doi ar fi plecat intr-o vacanța exotica impreuna. Se pare ca tanara actrița și celebrul bucatar au o relație din vara acestui an, scrie Click! Doina...…

- Carmen Trandafir, in varsta de 46 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste impreuna cu comentatorul sportiv Emil Gradinescu din anul 2003, cu care s-a casatorit oficial in anul 2011. Cei doi au impreuna o fetița. Recent, artista a dezvaluit cum este soțul ei. Carmen Trandafir și Emil Gradinescu…