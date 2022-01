Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Dedu, in varsta de 50 de ani, este unul dintre cei mai indragiți prezentatori ai știrilor de la Pro TV. De-alungul anilor, acesta a reușit sa iși țina familia departe de ochii curioșilor și puțini sunt cei care știu ca are un fiu in varsta de 21 de ani. Mihai Dedu a fost prezent in platoul emisiunii…

- In adolescenta lui, a bifat cele mai mari nebunii facute vreodata, de la renuntat la scoala si rupt complet legatura cu tatal lui, la consumat droguri si alcool in exces si comis tot felul de ilegalitati.

- Anul 2022 va fi extrem de interesant și incitant pentru fiecare zodie, atunci cand vine vorba de iubire și relațiile de dragoste. Pentru unii nativi, anul viitor este despre a cunoaște o iubire noua, pasionala, pe care o așteptau de foarte multa vreme. Ce zodii iși vor intalni marea dragoste in 2022…

- Daca sunteți singuri, de ce sa nu intrebați astrele pentru a afla ce v-au rezervat pentru anul viitor? In 2022, stelele se aliniaza pentru a aduce noroc in dragoste acestor trei semne astrologice. Bogat in intorsaturi, planete retrograde și ritualuri lunare, 2021 se apropie in curand de sfarșit. Daca…

- BERBECCei care sunt in cautarea unui job ar putea primi astazi o oferta. Nativii care au deja un loc de munca s-ar putea sa aiba parte de o schimbare: fie primiti o functie noua, fie veti fi implicat intr-un proiect interesant.