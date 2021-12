Stiri pe aceeasi tema

- Durere de nedescris astazi pentru toți apropiații lui Ion Șmecherul, insa și pentru cei care l-au cunoscut de-a lungul timpului prin intermediul rețelelor de socializare. Celebrul cioban a fost condus pe ultimul drum printre lacrimi amare și urlete de suferința. Imagini emoționante de la capataiul celui…

- Trupul fara viața al lui Ion Șmecherul, celebrul cioban de pe YouTube, a fost depus la capela din satul Garbova, acolo unde oamenii pot veni sa-i aduca un ultim omagiu. Imagini emoționante de la capataiul celui care a facut pe toata lumea sa zambeasca.

- Era un simplu cioban, insa intotdeauna a impresionat prin corectitudinea sa, prin glumele sale, prin modul sau de a fi și a trai și prin faptul ca, in ciuda viciilor sale, mereu a muncit și și-a dorit sa iși cladeasca un viitor. Ion Șmecherul s-a stins din viața ieri, dupa ce a intrat in coma alcoolica.…

- Pe canalul video al lui Ion au aparut și o filmare realizata cu puțin timp inaintea ddecesului, in care barbatul pare sa fie in stare avansata de ebrietate.Ion Șmecherul a devenit cunoscut dupa ce a aparut pe canalul video al lui Culita Sterp, iar apoi clipurile in care era prezent ca "Ion Șmecherul"…

- In urma cu cateva zile, lumea artistica din Romania a fost afectata de vestea pierderii rapperului Țeasta, care a fost gasit spanzurat in casa. Tanarul a fost inmormantat in urma cu o zi, intr-un cimitir din județul Prahova, insa fara slujba. Din pacate, sfarșitul tragic al artistului vine sa completeze…

- Ce viața de vis duce Ramona Gabor? Aceasta a decis de ani buni sa paraseasca Romania și sa se mute in Dubai. Cum arata o zi din viața surorii Monicai Gabor? Ramona Gabor duce o viața de vis in Dubai Ramona Gabor continua sa-și croiasca un drum spectaculos departe de Romania. Aceasta a ales deja […]…

- S-a nascut in Romania, și-a facut studiile in Franța și tot acolo a cunoscut succesul in afaceri. Ecaterina Paraschiv se mandrește cu reușita sa pe plan profesional, caci e proprietara a trei restaurante in Paris: Ibrik Cafe, Ibrik Deli și Ibrik Kitchen. Intr-un interviu pentru Libertatea, aceasta vorbește…