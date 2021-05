Stiri pe aceeasi tema

- Pe unde calca Garda de Mediu Dolj cresc salcamii. Se va intampla in orasul Bechet. Primaria urbei de la malul Dunarii a fost sanctionata, miercuri, cu o amenda de 5.000 de lei de catre Garda de Mediu pentru nerespectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor. Totul a pornit de la autosesizarea…

- Secretarul de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Gelu Puiu, afirma ca suprafata terenurilor impadurite din Romania creste de la an la an, in prezent fiind peste 7 milioane de hectare impadurite. El mentioneaza ca, totodata, a fost identificata o suprafata de 22.599 de hectare destinate…

- In secolul al X-lea, Erik cel Roșu, un viking din Islanda, a fost atat de impresionat de vegetația de pe o alta insula arctica pe care o gasise, incat a denumit-o “pamantul cel verde”. Astazi, rocile din Groenlanda atrag superputeri ce vor sa capitalizeze de pe urma revoluției verde. Cea mai mare insula…

- Varso Tower, un zgirie-nori din centrul Varsoviei, a devenit cea mai inalta cladire din Uniunea Europeana, a anuntat marti dezvoltatorul constructiei, dupa ce muncitorii au ridicat un turn cu inaltimea de 80 de metri, iar inaltimea totala a cladirii a ajuns la peste 310 metri, informeaza Reuters. In…

- Flacarile au izbucnit de la camera unde se afla centrala termica. Iar de acolo focul s-a extins la acoperișul școlii pe o suprafața de 800 de metri patrați. Pompierii au fost alertați și au intervenit de indata cu 4 autospeciale de stingere, dar și cu o ambulanța.„Inainte de inceperea cursurilor s-a…