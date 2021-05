Stiri pe aceeasi tema

- Studenții de la Universitatea de Medicina și Farmacie din Iași vor putea participa la examene doar daca dovedesc ca s-au vaccinat anti-COVID, au anticorpi in urma imbolnavirii sau daca prezinta un test PCR negativ pentru coronavirus. Decizia luata de conducerea Universitații e criticata insa de studenți.…

- Statele Unite vor autoriza vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 pentru copii de 12 ani si peste aceasta varsta incepand de saptamana viitoare, informeaza AFP. Compania a solicitat autorizatia de utilizare de urgenta pentru vaccinul sau spre a fi administrat copiilor si adolescentilor cu varste…

- Un copil in varsta de 5 ani si-a pierdut viata, luni, dupa ce a fost impuscat de catre fratele sau, in varsta de 8 ani, cu o arma cu aer comprimat, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras. „Astazi (luni, n.r.), in jurul orei 15.00, politistii au fost sesizati prin Apel 112, cu privire…

- Numarul persoanelor care au suferit anul trecut accidente de munca a fost de 4.375, cu 24,8% mai putine comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019. 143 dintre acestea au fost accidentate mortal, potrivit statisticilor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Sectoarele in care s-au produs cele mai…

- Deși un pionier al electrificarii cu Prius, primul automobil hibrid din lume alimentat de un motor pe benzina și un motor electric lansat in 1997, Toyota a fost reticenta cand a venit vorba despre adaptarea completa la vehiculele alimentate exclusiv cu baterii. Cum nu au de ales, niponii au dezvoltat…

- Emil Dragan, veteran de razboi și deținut politic, s-a stins din viața la varsta de 100 de ani. „Dumnezeu sa-l ierte și sa ii faca parte de Raiul Cel Sfant, in Oastea Cereasca” Emil Dragan, veteran de razboi și deținut politic, s-a stins din viața in cursul nopții de 9 spre 10 aprilie, la varsta de…

- Un numar de 59.522 de persoane cu varsta de peste 55 de ani au fost programate pentru a fi vaccinate cu serul anti-Covid-19 AstraZeneca. Luni a fost ridicata restrictia de varsta. „Din momentul ridicarii restrictiei de varsta pentru administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, 59.522 de persoane…

- Barbatul care a agresat un copil de 13 ani aflat intr-un parc din municipiul Hunedoara, trantindu-l de pamant, a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la omor si tulburarea ordinii si linistii publice. Incidentul s-a intamplat la inceputul…