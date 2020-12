Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale din Romania, carora li s-a administrat, duminica, prima doza de vaccin impotriva coronavirusului este de 960, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Campania de vaccinare in Romania a inceput duminica la Institutul Național de Boli Infecțioase…

- 54 de cadre medicale s-au vaccinat impotriva COVID-19, duminica, in prima zi de campanie, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, insa numarul angajatilor care si-au exprimat acordul pentru vaccinare este scazut, potrivit coordonatorul centrului de vaccinare anti-COVID…

- Mihaela Anghel, este prima persoana vaccinata in cadrul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, asistenta medicala generalista (Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”), membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient…

- „Oamenii sa deschida bine ochii și sa se vaccineze pentru a scapa de aceasta greutate” – este mesajul transmis de Mihaela Anghel, primul roman care s-a vaccinat impotriva COVID-19. Ea are 26 de ani, este asistenta medicala generalista la Institutul Național „Matei Balș” și a facut parte din echipa care…

- Mult așteptatul vaccin impotriva noului coronavirus este pe drum, iar prospectul acestuia a fost facut public, pentru ca cei care doresc sa se imunizeze sa cunoasca toate detaliile referitoare la leacul salvator.

- Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava a pregatit centrul de vaccinare anti-Covid, in ambulatoriul unitații medicale. Directorul medical al spitalului, dr. Marius Gramada, a declarat ca pana in acest moment sunt inscrise 380 de cadre medicale pentru vaccinare, ...