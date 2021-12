Cum arată și câte camere are o casa în valoare de 2.000.000 de euro construită în Cluj Pentru iubitorii de imobiliare, va prezentam o casa in valaore de 2.000.000 de euro care este construita in Cluj. Cum artata și cate camere are? Casa in valoare de 2.000.000 de euro construita in Cluj are un teren de 3.000 de metri patrați și o priveliște chiar spre oraș pe care mulți și-ar dori sa o vada in fiecare dimineața. Cum arata și cate camere are o casa in valoare de 2.000.000 de euro construita in Cluj De asemenea, casa deține o sauna interioara și are o intrare deosebita. Dormitorul este orientat chiar spre oraș, iar concluziile le puteți trage și singuri din clipul de mai jos. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

