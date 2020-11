Cum arată satelitul lui Jupiter acoperit cu 400 de vulcani activi Al treilea satelit ca marime al lui Jupiter, Io, este acoperit cu peste 400 de vulcani activi. Este, de altfel, cel mai vulcanic corp ceresc activ din sistemul nostru solar, relateaza CNN. Noile imagini radio colectate de o serie de telescoape de pe Pamint au observat pentru prima data efectul direct al acestei activitați vulcanice asupra atmosferei rarefiate a satelitului. Un studiu care co Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

