Sotia fostului fotbalist Iker Casillas, jurnalista Sara Carbonero, 35 de ani, a incheiat chimioterapia, tratament pe care l-a urmat ca masura de preventie dupa ce a fost diagnosticata cu cancer ovarian in urma cu un an, a scris jurnalul iberic ”As”.Sara Carbonero a revelat pe o rețea de socializata noul ei look, cu un breton care ii mangaie fruntea. ”Acum semeni cu actrița Angelina Jolie”, au remarcat a mulți dintre adepții ei. View this post on Instagram Boa tarde . #vamosaporlasemana #lacalma #Porto #slowlife A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) on May 26, 2020 at 7:27am PDT In luna…