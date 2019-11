Stiri pe aceeasi tema

- Revenit la echipa nationala de fotbal dupa mai bine de un an, Constantin Budescu spera ca actuala campanie de calificare la EURO 2020 sa aiba acelasi deznodamant ca si cea din 2016, de la Campionatul European din Franta, si Romania sa reuseasca sa se califice. "Ma bucur ca sunt din nou aici, sper sa…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice, in regim de urgenta, tariful de utilizare a spectrului in cazul utilizarii temporare a frecventelor radio pentru radiomicrofoane si sisteme de monitorizare audio cu casti intraauriculare (IEM),…

- Cu doua etape inaintea incheierii meciurilor din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020, echipa nationala a Romaniei se afla pe locul trei in ierarhie, in conditiile in care promovarea directa este obtinuta de primele doua clasate.Clasamentul actual este urmatorul: 1. Spania 20p,…

- Romania a impresionat la ultima acțiune din campania de calificare la Campionatul European din 2020, meciul cu Norvegia, incheiat la egalitate, scor 1-1.Citește și: VIDEO Biografia fara perdea a lui Ludovic Orban, premierul desemnat Avand interdicția de a avea suporterii obișnuiți pe…

- Lotul convocat de selecționerul Cosmin Contra a ajuns in cantonamentul de la Mogoșoaia, acolo unde antrenorii și jucatorii vor pregati urmatorul meci din preliminariile pentru Campionatul European din 2020, contra Norvegiei, potrivit Mediafax.Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat oficial…

- Comitetul Executiv UEFA a anuntat marti, in sedinta de la Ljubljana Slovenia , ca incredinteaza Romaniei organizarea turneului Euro Under 19 de peste doi ani, in urma evaluarii dosarului de candidatura al Federatiei Romane de Fotbal, se arata intr un comunicat al FRF.Turneul final Euro U19 din 2021…

- Echipa nationala intalneste in aceasta seara, de la ora 19.00, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, selectionata Maltei, in etapa a sasea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Ambele reprezentative vin dupa infrangeri in etapa a cincea, in urma cu trei zile: nationala pregatita…

- Nationala Romaniei intalneste joi, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, selectionata Spaniei, in etapa a cincea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Meciul se va disputa cu casa inchisa, toate biletele scoase la vanzare fiind epuizate. Pentru meciul din aceasta seara, FRF si federatia…