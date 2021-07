Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a fost astazi pe doua șantiere din municipiul Buzau, unde sunt in toi lucrari finanțate de CNI și prin fonduri europene. „Inca doua proiecte prind contur și se vor finaliza pana in toamna acestui an: 1. Construire sala multifuncționala cu gradene…

- „Pentru a continua si imbunatati parcursul presarat cu victorii al CS Dinamo, alaturi de partenerul nostru, ma refer la Compania Nationala de Investitii, va anunt ca ne aflam in linie dreapta cu proiectul constructiei noii arene multifunctionale din Complexul Sportiv Dinamo Bucuresti. Este o veste buna…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat joi, la finalul sedintei de Guvern, ca in cazul evenimentelor private la care participa mai mult de 50 de persoane, in spatii inchise, organizatorul trebuie sa se asigure ca toate persoanele sunt vaccinate. …

- Premierul Florin Citu a anuntat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca au fost adoptate masurile de relaxare care se aplica din 15 mai, fiind modificata Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta.

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a informat ca proiectul Salii Polivalente ‘Regina Maria’ a fost inclusa de Compania Nationala de Investitii spre finantare prin subprogramul ‘Sali de sport’. ‘Prin adresa nr. 18.486 / 25 aprilie 2021 Compania Nationala de Investitii a comunicat municipalitatii…

- Creșa de pe Aleea Meziad va fi extinsa cu fonduri de la Guvern, prin Compania Naționala de Investiții SA. Acolo funcționeazi acum creșa ”Ursulețul”, iar aceasta va fi extinsa. ”Am primit astazi la Primarie vizita dlui Attila-Zoltan Cseke, ministru al dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației,…

- CHIȘINAU, 22 apr - Sputnik. Deputatul fracțiunii PAS Dan Perciun a prezentat in plenul Legislativului trei proiecte sociale ce vizeaza persoanele cu dizabilitați. © Sputnik / Mihai CarausAngajarea in campul muncii: Dificultațile pe care le intampina persoanele cu dizabilitați Mai exact este…

