- Un comando format din zeci de ucraineni inarmați a trecut joi dimineața granița in regiunea ruseasca Briansk, a anunțat guvernatorul regional Alexander Bogomaz, iar potrivit unui martor, care a vorbit pentru agenția de stat Tass, a atacat satele Liubechan și Sushani, intre care exista aproximativ 15…

- Moscova a acuzat, joi, Europa ca incearca sa anihileze Rusia, comparand-o cu naziștii, in timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit la Kiev pentru un summit UE-Ucraina. Ursula von der Leyen a asigurat Ucraina de sprijinul deplin al UE la sosirea sa la Kiev, joi, insoțita de…

- Armata ucraineana recunoaste miercuri ca a fost infranta de Rusia in Batalia de la Soledar, in estul Ucrainei, la doua saptamani dupa ce Moscova a anuntat cucerirea acestui orasel, iar un purtator de cuvant militar in zona de est, Serghii Cerevati, anunta retragerea trupelor ucrainene din localitate,…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului pe stil vechi. In schimb, Moscova a anuntat ca a ucis 600 de soldati ucraineni, intr-un singur atac, la Kramatorsk.

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni, intre care 33 de ofiteri, s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului de rit vechi.

- Washingtonul duce un „razboi prin procura” impotriva Rusiei, iar riscul unei ciocniri intre cele doua țari este ridicat, potrivit lui Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei in SUA, citat de CNN . „Astazi, nimeni nu ascunde adevaratele obiective ale politicii Casei Albe fața de noi. Pe toate canalele de…

- Premierul italian Giorgia Meloni, al carui guvern de extrema-dreapta sprijina Kievul in conflictul cu Rusia, a anunțat joi ca vrea sa viziteze Ucraina la inceputul anului 2023, informeaza agenția France Presse, citata de Agerpres . „Ii voi telefona presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a…