Stiri pe aceeasi tema

- Leslie Howard, nascut in Londra pe 3 aprilie 1893, a devenit cunoscut in lume ca englezul perfect, fiind slab, inalt, intelectual și sensibil. Rolul din filmul „Pe aripile vantului” l-a consacrat.

- Filmarile la filmul biografic de lung metraj despre viața celui supranumit regele pop, Michael Jackson, au inceput deja și se desfașoara chiar pe proprietatea megastarului. Rolul va fi interpretat de un nepot al lui Michael Jackson, Jaafar Jackson, in varsta de 26 de ani, scrie ABC News. Filmul se va…

- Actorul Teodor Corban a murit marți, la varsta de 65 de ani. Anunțul decesului a fost facut de teatrologul Oltița Cintec pe contul sau de Facebook. Potrivit unor relatari de presa, artistul ar fi suferit de leucemie.

- Filmul „Proștii/ Fools”, producție cu participare romaneasca, va fi lansat in cinematografele din țara pe 3 martie 2023, fiind distribuit de microMULTILATERAL. Lungmetrajul, scris și regizat de Tomasz Wasilewski, relateaza relația dificila dintre o mama și fiul ei și cum alegerile pe care le fac au…

- Povestea trista de viața a cantareței Amy Winehouse va fi prezentata intr-un film biografic, care va surprinde toate detaliile calatoriei sale spre faima. Rolul artistei va fi interpretat de actrița britanica Marisa Abela. Filmul este intitulat „Back to Black”, dupa una dintre melodiile cantareței,…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat, duminica, pe Facebook, un mesaj in care explica de ce nu face afirmații cu privire la Teambuilding, filmul care a imparțit mediul online in doua, dupa ce in producția romaneasca s-au folosit zeci de injuraturi și replici vulgare. „S-a ras la Teambuilding.…

- Dupa 23 de ani, revine pe marile ecrane producția Gladiator, in regia lui Ridley Scott. Filmul se afla deja in producție la la Paramount, potrivit Deadline.Actorul irlandez Paul Mescal, 26 de ani, a fost ales de Ridley Scott protagonist in noul film.

- Lansat in anul 2000, Gladiatorul a devenit instantaneu cel mai bun film epic din toate timpurile si a avut incasari uluitoare, de 460 de milioane de lire sterline. La 23 de ani de la original, regizorul Ridley Scott revine cu o continuare mult asteptata. Filmarile sunt programate pentru luna mai. Locatiile…