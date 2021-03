Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și-a ținut fanii la curent cu transformarile prin care a trecut in timpul sarcinii, obicei de care se ține și acum, dupa ce a adus pe lume fetița sa cu Smiley. Vedeta Antena 1 a povestit pe Instagram ca in timpul sarcinii i-au aparut multe alunițe pe corp. Gina Pistol, detalii despre transformarile…

- Alina Ceușan este una dintre cele mai urmarite dive din lumea mondena și asta pentru ca este non stop in legatura cu fanii de pe rețelele de socializare. Focoasa blondina iși face toata viața publica in mediul online, lucru prin care fanii o pot cunoaște așa cum este ea mereu, nu doar cand se afla in…

- Toata lumea o cunoaște pe Nicoleta Dragne, dar stai sa o vezi cum arata nemachiata! Cea mai controversata ispita de la ”Insula Iubirii” a decis ca este momentul sa apara in fața fanilor mai naturala ca niciodata, luand pe toata lumea prin surprindere.

- Vladuța Lupau demonstreaza inca o data ca este plina de surprize! Dupa ce a renunțat la inhibiții și s-a afișat in fața fanilor cu cel mai provocator decolteu, faimoasa cantareața le-a dezvaluit acum internauților cum arata nemachiata. Imagine de senzație cu soția lui Adi Rus, mai naturala ca oricand!

- Este una dintre cele mai cunoscute artiste din lume, iar casatoria cu Jay-Z a sporit notorietatea. Beyoncé Giselle Knowles-Carter are 39 de ani, vârsta pe care a împlinit-o în septembrie. Cântareața le-a aratat fanilor de pe Instagram o fotografie de colecție care o înfațișeaza…

- O vedeți aproape in fiecare zi la televizor, dar v-ați intrebat vreodata cum arata Mirela Vaida nemachiata? Frumoasa prezentatoare de la Acces Direct le-a facut o surpriza fanilor și s-a afișat complet naturala in fața lor!

- Gabriela Cristea s-a deschis din nou in fața fanilor! Soția lui Tavi Clonda a renunțat la orice urma de produs cosmetic și s-a afișat nemachiata, luandu-i pe toți prin surprindere. Iata cum arata vedeta mai naturala ca oricand!