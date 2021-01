Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Petrache este acum extrem de cunoscut atat in țara, cat și peste hotare, succesul lui devenind unul rasunator, dupa ce a participat la X Factor. Puțini știu insa cum arata acesta in copilarie. Nepotul lui Florin Salam le-a facut fanilor o bucurie și le-a impartașit, in acest sens, mai multe imagini…

- SPECIAL GSP. Stins din viața la 73 de ani, antrenorul francez Gerard Houllier a avut un impact profund asupra unor nume mari ale lui Liverpool. Pe 14 decembrie, Gerard Houllier, fostul mare manager al lui Liverpool (1998-2004), s-a stins intr-un spital din Paris, la 73 ani. Inima sa, mereu batand prea…

- Jurnalistul mureșean Vajda Gyorgy a publicat marți, 22 decembrie, pe pagina sa de Facebook, un set de fotografii proprii realizate in urma cu 31 de ani, in timpul Revoluției de la Targu Mureș. (Redacția) Post-ul FOTO: 25 de fotografii de colecție cu Revoluția din Targu Mureș apare prima data in Stiri…

- Este sarbatoare in familia Matache, mama Deliei implinește astazi 58 de ani! Chiar daca fiica sa nu ii este alaturi, in acest moment special, aceasta i-a facut o urare deosebita, pe rețelele de socializare.

- Esti pasionat de obiecte vintage, care odata cu trecerea timpului capata o valoare spirituala inegalabila? Vino la Targul de Arta si Antichitati din Atriumul Palas Mall sa te delectezi si sa achizitionezi obiecte aparte. Imbogatite cu frumusete atemporala, piesele expuse pot completa colectii ce vorbesc…

- Trebuie sa aflați ca lucrarile de amenajare a Acumularii Gura Raului s-au desfașurat in perioada 1973 - 1979 și au vizat construcția unui baraj frontal lat de 330 de metri și cu o inalțime de 73,5 metri. Lacul de acumulare are o suprafața de 65 de hectare.