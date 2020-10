Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus a fost surprinsa de fotografi in compania unui prieten, in timpul unei sesiuni de cumparaturi. Cantareața pare ca și-a revenit dupa desparțirea de Cody Simpson și pregatește lansarea unui nou album.

- In doar cateva luni Gina Pistol urmeaza sa-și stranga fetița in brațe, insa pana cand va deveni mamica vedeta iși satisface toate dorințele! Cum a fost surprinsa in plina zi!

- La un an dupa ce a facut tranziția de la barbat la femeie, Jessica Alvez a fost surprinsa in Milano, intr-o ținuta mulata și cu șuvițe foarte lungi, pe care le consdera "simbolul suprem al feminitații".

- Medeea Marinescu este o actrița desavarșita, dar nici la capitolul „mama” nu sta prea rau. Artista abia și-a vazut capul de drumuri, dar a reușit sa le dea de cap tuturor sarcinilor. Paparazii Spynews.ro au surprins fiecare mișcare a vedetei și va arata și voua cat de bine se descurca in rolul vieții…

- Prietenul la nevoie se cunoaște, iar asta știe foarte bine și Romanița Iovan. Celebra creatoare de moda a fost surprinsa in plina zi alaturi de o buna prietena care nu a lasat-o deloc la greu. Imagini in exclusivitate, marca Spynews.ro.

- Rihanna a fost surprinsa zilele trecute in timp ce avea fața umflata, vanata și plina de zgarieturi. Fanii s-au alarmat imediat și au crezut ca vedeta a fost din nou victima violenței domestice.

- Tenismena Simona Halep este una dintre cele mai indragite sportive de la noi, insa spre surprinderea tuturor a fost surprinsa incalcand legea in trafic. Simona Halep a fost surprinsa de o echipa de paparazzi de la Spy News la volan, in timp ce vorbea la telefon. Prin acest gest, sportiva a comis una…