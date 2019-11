Stiri pe aceeasi tema

- Grațioase și pline de stil. Așa pot fi descrise vedetele care au participat, marți seara, la gala de decernare a premiilor Harper’s Bazaar Women of the Year 2019 ce s-a desfașurat la Londra. Deși toate celebritațile au aratat impecabil, in evidența au ieșit Cate Blanchett, care a și primit premiul pentru…

- Kate Middleton și Prințul William au ajuns, luni seara, in Pakistan, unde se afla pentru unul dintre cele mai importante turnee regale din cariera lor. Iar pentru acest moment ducesa de Cambridge a ales o ținuta spectaculoasa. Kate a coborat din avion purtand o rochie turcoaz semnata de Catherine Walker,…

- Christina Aguilera a suferit un accident vestimentar in timpul unei performanțe pline de pasiune susținuta pe o scena din Las Vegas. Diva pop, in varsta de 38 de ani, a ales sa poarte la concert o ținuta cu un decolteu mai mult decat generos. La un moment dat, rochia sa a lasat sa se vada ceva mai mult…

- Meghan Markle și Prințul Harry au pornit in turneul regal in Africa de Sud. Ducesa va participa la turneu timp de 10 zile, alaturi de fiul ei, Archie Harrison. Meghan a purtat o rochie neagra cu printuri, care a scos in evidența faptul ca ducesa de Sussex nu a reușit sa revina la formele de dinainte…

- O fetița in varsta de 9 ani, care are ambele picioare amputate, va defila pe catwalk-ul de la New York Fashion Week. Aceasta va deveni prima persoana cu ambele picioare amputate care va defila pe acest podium. Daisy-May Demetre din Marea Britanie, a fost aleasa sa apara in show-ul Lulu și Gigi Couture,…