- Cuplurile si ispitele de la „Insula iubirii” alese la dream date petrec impreuna, in aceeasi casa, ultima noapte in Thailanda. In aceasta seara se difuzeaza ultimul episod din sezonul 6. Ultima ceremonie a focului continua in aceasta seara, de la 20:30, la Antena 1, cand protagonistii vor lua cea mai…

- Rareș a avut parte de o confruntare fața in fața cu ispita Daniel, cel de care iubita lui Cerasela s-a apropiat pe parcursul experienței de la Insula Iubirii. Cei doi și-au spus tot ce aveau pe suflet, iar concluzia concurentului a fost ca nu-l vede pe Daniel ca pe o amenințare.

- „Insula iubirii”, sezonul 6, se apropie de final. Rares si Cristina vor sta fata in fata cu ispitele care le-au zdruncinat relatiile, la un bonfire special. Doar doua zile ii mai despart pe concurentii veniti pe „Insula Iubirii” de finalul acestui test, iar pe telespectatori trei episoade pana cand…

- „Insula iubirii”, sezonul 6, se apropie de final și au mai ramas doar cateva episoade din show-ul de la Antena 1. Participantii din cupluri vor petrece jumatate din timpul ramas impreuna cu o ispita. Au fost zile fierbinti si agitate pe Insula Iubirii. Cu noi tentatii, tensiuni, deziluzii si rasturnari…

- Cerasela face ce face și este mereu in centrul atenției. Din nefericire pentru ea, atrage mereu atenția in sensul negativ. Aceasta dansa liniștita, in lumea ei, cand dintr-o data s-a accidentat la picior. Nu a reușit sa stea liniștita, a fost criticata, dra și-a revenit rapid. Ce parere au avut ispitele…

- Ceresala e una dintre concurentele noului sezon de la Insula Iubirii, iar in prima ediție ea a fost ”vedeta serii”, caci tanara a atras toate privirile și a fost considerata preferata barbaților. Ea a venit sa-și testeze relația alaturi de Rareș, insa toata lumea e curioasa cine ea, de fapt. Iata cu…

- In cel de-al doilea episod de la Insula Iubirii sezonul 6, Cerasela și Ispita Daniel sunt primii care merg in Camera Libera, iar acest lucru s-a petrecut din dorința ei. Cei doi au avut parte de o conversație liniștita cu privire la trecutul Ceraselei și la cum o privește el pe ea. Ce s-a intamplat…

- Prima editie a celui de-al saselea sezon Insula Iubirii, ce a avut premiera aseara, la Antena 1 a adus in atentia telespectatorilor 5 cupluri curajoase care au venit sa isi supuna relatia celui mai dur test al fidelitatii, dar si 10 dintre cele mai seducatoare ispite feminine si 10 dintre cele mai puternice…