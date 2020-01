Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai apreciați și indragiți concurenți din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite este Razvan Babana, tanarul ambițios și muncitor din echipa verde, ce a fost condusa de Chef Sorin Bontea. Cum arata concurentul inainte de participarea la emisiune?

- Unul dintre cei mai simpatici concurenți din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite este Razvan Babana, care a facut parte din echipa verde condusa de Chef Sorin Bontea! Recent, concurentul a facut o dezvaluire incredibila, ce i-a surprins pe fani! Ce mesaj a transmis acesta tuturor?

- DEJA S-A AFLAT! Vezi CINE A CAȘTIGAT ”Chefi la cuțite”, sezonul 7? NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (VIDEO) Deși mai sunt cateva emisiuni pana la finala show-ului culinar, s-a aflat deja cine a caștigat emisiunea „Chefi la cuțite”, sezonul 7! Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE…

- Sezonul special din 2019 al emisiunii Chefi la Cutite a fost castigat de familia Baitoi, venita din Chisinau. Cu o energie pozitiva, mama rusoaica, tatal roman si cei doi copii i-au convins pe jurati ca "iubirea este reteta cea mai buna".

- Razvan Babana este unul dintre cei mai apreciati concurenti din acest sezon de la Chefi la cutite. Simpatic, plin de viata, saritor si gata oricand sa-si ajute colegii, Razvan Babana le-a intrat rapid la inima fanilor emisiunii.

- Gianny Banuța este cel care, in sezonul trei al show-ului „Chefi la cuțite”, a reușit sa puna mana pe mult ravnitul trofeu. Parte din echipa mov a lui chef Catalin Scarlatescu, Gianny și-a vazut visul implinit cu ochii, ajutandu-l, totodata, și pe mentorul sau sa iși adjudece primul caștig de pe parcursul…

- Focșaneanca Daniela Miron a participat in sezonul 7, Ediția a 10-a la emisiunea concurs Chefi la Cuțite, unde a caștigat cuțitul care ii permite sa treaca in urmatoarea etapa a concursului. Daniela Miron are 48 de ani si este manager al unui salon de evenimente din Focsani! A gatit o supa tom-ka cu…