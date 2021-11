Cum arată rațiile militarilor ruși pentru o zi. Ce mănâncă, de fapt, aceștia Armata rusa se poate lauda cu un meniu la fel de bogat cea cea a amercanilor. Iata cum arata rațiile militarilor ruși pentru o zi. In clipul video de mai jos veți edea ce ajung sa manance militarii ruși intr-o singura zi, dar și cat de bogat este meniul. Aceștia au o varietate din care pot alege, iar totul este mult mai compact, spre deosebire de meniul soldaților americani, dar și mai sațios. Cum arata rațiile militarilor ruși pentru o zi. Ce mananca, de fapt, aceștia Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

