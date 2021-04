Stiri pe aceeasi tema

- Daira Gubanova are 34 de ani, este din Rusia și mulți o cunosc drept „Rapunzel”, fiindca are un par lung de peste 170 de centimetri. Ce secret folosește pentru a avea o asemenea podoaba capilara?

- Omul de afaceri, Iurie Luncașu, gasit impușcat in 2019, apropiat al lui Plahotniuc, pentru o lunga perioada de timp a finanțat o rețea de cocaina din Columbia. Drogurile erau expediate prin porturile de la Odessa, Constanța și Giurgiulești, iar cocaina era „deghizata" in fructe exotice și expediata…

- Simona Halep vorbit la finalul partidei cu Laura Siegemund (câștigata 6-2, 6-4) despre colaborarea cu Darren Cahill, dar și despre obiectivul începutului de sezon: câștigarea Australian Open. Momentan, locul 2 WTA este în sferturi la "Gippsland Trophy".Despre victoria…

- Presedinta Federatiei Romane de Gimnastica, Carmencita Constantin, a declarat, la intrarea lotului feminin de gimnastica artistica al Romaniei in stagiul de pregatire de la Bucuresti, ca Larisa Iordache este un model si un lider pentru colegele sale mai tinere. „In Larisa am un mare sprijin, asa cum…

- Teatrul Evreiesc de Stat va prezenta joi, de la ora 19,00, proiectul on-line "28 DE ZILE", realizat dupa un text scris de Olga Shiliaeva, in traducerea Ralucai Radulescu si regia Catincai Draganescu. "Realizat exclusiv on-line, proiectul isi propune sa aduca in atentia publicului o tema…

- Politia rusa a retinut-o pe Iulia Navalniia, sotia opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, in cursul unui protest neautorizat desfasurat duminica la Moscova, au anuntat aliatii opozantului pe retelele sociale, transmite Reuters. Foto: (c) ANATOLY MALTSEV / EPA …

- Un membru al delegației ruse, Leonid Sluțki, pe canalul sau de Telegram, a calificat rezultatele votului drept semn ca APCE nu se va supune inițiativelor rusofobe ale unor parlamentari. © Sputnik / Mihai CarausDodon lauda candidatura lui Sandu la funcție de premier: Gavrilița este profesionista …

- Un tribunal rus a decis joi, cu trei zile inainte de noi manifestatii prevazute in intreaga Rusie, sa-l mentina in detentie pe opozantul Aleksei Navalnii, incarcerat de la intoarcerea sa in tara pe 17 ianuarie, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres.