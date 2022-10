Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru a dat startul glumelor in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani, de la Antena 1. Asistenta TV a fost cea care le-a adus colegilor de platou zambetul pe buze, dar și telespectatorilor. Iata gluma spusa de iubita lui Catalin Cazacu, in direct!

- Ramona Olaru le ofera doza de energie colegilor sai de platou in fiecare dimineața "Neatza cu Razvan și Dani". Asistenta TV și-a obișnuit telespectatorii de la Antena 1 cu cele mai amuzante glume, dar și sa dea startul ediției de astazi. Iata gluma zilei spusa de asistenta TV!

- Ramona Olaru ofera doza de energie in fiecare dimineața in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani. Asistenta TV este cea care și-a obișnuit telespectatorii de la Antena 1 cu cele mai amuzante glume și de fiecare data le aduce zambetul pe buze colegilor sai. Iata care este gluma zilei spusa de Ramona…

- Ramona Olaru reușește sa ne insenineze toate diminețile, cu aparițiile sale fresh de la Neatza cu Razvan și Dani. Frumoasa blondina i-a facut, din nou, pe telespectatori sa rada, atunci cand l-a dat de gol pe logodnicul ei, Catalin Cazacu. Asistenta TV nu se plange de lipsuri financiare. Cum o rasfața…

- Ramona Olaru și-a obișnuit telespectatorii de la Antena 1 cu umorul sau specific și a dat startul glumelor in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani. Asistenta TV le-a adus zambetul pe buze colegilor ei de platou, in cadrul ediției din aceasta dimineața. Iata ce dezvaluire a facut frumoasa blondina…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu se bucura de un moment foarte important, asta pentru ca sportivul nu a mai stat pe ganduri și a cerut-o in casatorie pe aleasa inimii lui. Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani iși dorea sa fie ceruta de partenerul ei de mai multa vreme și și-a ales de una singura inelul.…

- Catalin Cazacu și-a cerut iubita in casatorie, in timpul vacanței din Grecia. El și Ramona Olaru se afla in Mykonos, alaturi de alți prieteni, iar momentul emoționant a avut loc intr-un cadru de vis. Ramona a postat pe contul de socializare imaginea in care iși etaleaza mandra inelul de logodna, iar…