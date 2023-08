Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor se obliga sa nu disponibilizeze personal la nivelul aparatului propriu si al unitatilor subordonate, iar pana la data de 21 august sa elaboreze proiectul de act normativ prin care se vor egaliza salariile la nivelul maxim in plata in cadrul sistemului fiscal,

- Aquatim are in desfașurare mai multe proiecte finanțate din fonduri europene. Banii europeni ne permit sa dezvoltam, extindem și/sau sa modernizam rețelele de apa și canalizare, stațiile de tratare și de epurare din județul Timiș. In localitațile aferente sucursalelor Aquatim din județul Timiș (Buziaș,…

- Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrarile de construcții și instalații aferente proiectului european „Creșterea eficienței energetice a cladirilor școala, atelier și sala de sport cu baza de recuperare in cadrul Liceului Tehnologic Special Samus”, instituție de invațamant aflata in subordinea forului…

- Primaria Municipiului Constanta a semnat un contract, prin cumparare directa.Informatiile privind cumpararea directa au fost publicate pe platforma licitatiapublica.ro, la data de 23 iunie 2023.Obiectul achizitiei il reprezinta "servicii de proiectare grafica pentru realizarea stemei si a drapelului…

- CAMPUSUL PENTRU INVAȚAMANT DUAL DIN MARAMUREȘ -PE LISTA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI UE „O veste foarte buna pentru invațamantul maramureșean și pentru dezvoltarea județului nostru. Proiectul campusului pentru invațamant dual din Maramureș este pe lista proiectelor eligibile pentru finanțarea din…

- In data de 30 mai 2023, s-au semnat doua contracte de lucrari pentru proiectarea și execuția a doua stații de tratare a apei potabile in județul Timiș. Acestea fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014 – 2020” (cod SMIS…

- Ao fost percheziții DNA la membri ai clanului Carpaci din Timiș și Caraș-Severin, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene. Potrivit surselor, prejudiciul ar fi de jumatate de milion de euro. Procurorii anticorupție vizeaza membrii clanului Carpaci care, pe parcursul ultimilor ani, ar fi obținut…

- Consiliul Județean Cluj a finalizat, cu fonduri europene, lucrarile necesare pentru creșterea eficienței energetice la cladirile secției Pediatrie II, corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Cluj-Napoca.