- La sediul Federatiei Romane de Fotbal, a avut loc tragerea la sorti in urma careia s-a stabilit programul sezonului regular din Liga 2 Casa Pariurilor, editia 2022-2023. Programul primei etape – 6 august 2022 CSC SELIMBAR – FC BRASOV PROGRESUL SPARTAC – SC DINAMO 1948 OTELUL GALATI – POLITEHNICA IASI…

- 40 de trenuri au fost introduse incepand de vineri, 10 iunie, de CFR Calatori, cu destinatia litoral, in cadrul programului „Trenurile Soarelui”. Trenurile asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii și vor circula timp de trei luni, pana pe 11/12…

- Licitația pentru achiziționarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata, a anunțat ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor susține ca Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis, spre publicare in SICAP, anunțul de participare așteptat de ani…

- Incepand cu aceasta saptamana, aplicația Uber este disponibila in Alba Iulia. De asemenea, Uber este prezent și in Ramnicu Valcea, incepand cu luna martie. Cu Alba Iulia pe lista orașelor din țara, Uber este acum prezent in 17 orașe din Romania: București, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova,…

