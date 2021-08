Stiri pe aceeasi tema

- Cursa pentru șefia USRPLUS, care se da intre cei doi contracandidați care au cele mai mari șanse, Dan Barna și Dacian Cioloș, se anunța a fi una dura. Cei doi adversari și-au prezentat viziunile pentru reformarea partidulul. Culmea, in programul politic avansat de Dacian Cioloș se regasesc reforme…

- Senatorul Irineu Darau intra oficial in cursa pentru sefia USR PLUS alaturi de Dan Barna si Dacian Ciolos. Parlamentarul si-a prezentat astazi, in fata Guvernului si echipa care ar urma sa formeze noul Birou Politic al USR.

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna si-a exprimat speranta, vineri, ca la Congresul partidului sa existe "maturitatea" de a se alege cea mai buna optiune pentru conducerea formatiunii, adaugand ca un al treilea candidat este bine venit. "Am spus-o de fiecare data, USR PLUS este un partid deschis.…

- Batalia pentru șefia USRPLUS se complica. Joi dimineața și-a anunțat candidatura senatorul Irineu Darau. “Le arunc manușa contracandidaților mei”, Dan Barna și Dacian Cioloș”, a spus el intr-o intervenție televizata. ”E inadmisibil sa fim atat de jos”, și-a argumentat el dorința de a intra in cursa…

- USR PLUS a avut alegerile interne in toate filialele din țara, in ultimele saptamani. Rezultatele arata ca USR a caștigat cele mai multe filiale, in timp ce PLUS a obținut șefia celei mai importante filiale, București. Congresul pentru alegerea președintelui formațiunii va avea loc pe 2 octombrie, candidații…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a anuntat luni seara ca atât el, cât și Dan Barna vor candida la conducerea formatiunii și si-a exprimat încrederea ca vor exista si alte persoane care sa se înscrie în competitia pentru sefia partidului. Asta vine dupa ce, conform…

- Dan Barna a confirmat, joi, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca Dacian Cioloș i-a propus sa se retraga impreuna din cursa pentru președinția partidului, propunere pe care Barna spune ca a refuzat-o - „Argumentele din spate nu le-am ințeles foarte clar”, a adaugat co-președintele USR PLUS.