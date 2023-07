Cum arată prognoza pentru următoarele patru săptămâni, până pe 7 august. Ce vești vin de la meteorologi despre temperaturi Cum arata prognoza pentru urmatoarele saptamani din iulie, „luna lui Cuptor”, cum mai e ea cunoscuta popular, dar și la ce sa ne așteptam din partea vremii la inceput de august, ultima luna de vara calendaristica? Raspunsurile vin de la specialiștii in meteorologie. Sub forma unei estimari meteorologice, pentru urmatoarele patru saptamani, transmisa vineri de […] The post Cum arata prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, pana pe 7 august. Ce vești vin de la meteorologi despre temperaturi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

