Cum arată primul telefon antibacterian din lume O companie din Marea Britanie a fabricat primul telefon antibacterian din lume. Smartphone-ul va fi lansat anul viitor. Specialiști din mai multe domenii incearca sa ofere soluții cat mai bune pentru combatarea pandemiei de COVID-19. Pentru a preveni raspandirea virusurilor și a bacterilor, o companie de Marea Britanie va lansa primul telefon antibacterian din lume. Dispozitivul are in compoziție materiale care conțin ioni de argint. Aceștia nu elimina, dar previn inmulțirea agenților patogeni. Citește și: Cum dezinfectezi telefonul, ca masura de prevenție impotriva coronavirusului Primul telefon… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

